Женщина пострадала при обстреле Докучаевска

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Женщина ранена при обстреле украинскими силовиками подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"В районе 19.00 (совпадает с мск) со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) был открыт огонь по Докучаевску из противотанковой управляемой ракеты. В результате обстрела ранение получила женщина 1955 года рождения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК. По его словам, у пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.