Премьер Чехии назвал встречу Путина и Трампа историческим моментом

ПРАГА, 16 июл – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США в Хельсинки является историческим моментом, годы враждебности сменяет диалог, заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в столице Финляндии.

"С точки зрения международных отношений сегодняшняя встреча Трамп-Путин являет собой исторический момент. Годы враждебности сменяет диалог, что чрезвычайно важно для всего мира, в том числе и для нас, европейцев", — сказал Бабиш.

По мнению премьера, все темы, которые были затронуты во время саммита в Хельсинки, очень важны. Сокращение арсенала ядерных вооружений, ядерная программа Ирана, решение конфликта на Корейском полуострове, сотрудничество при решении сирийской проблемы, экономическое взаимодействие – эти вопросы необходимо обсуждать и решать, сказал Бабиш.

"Президент Путин заявил о том, что беженцы из Сирии должны возвратиться к себе на родину. Мы тоже об этом говорим уже несколько лет, подчеркивая, что именно совместные действия РФ и США в Сирии способны разрешить данный конфликт", — подчеркнул чешский премьер.

"Так что, теперь можно сказать – да, новый диалог двух самых влиятельных президентов мира – это отличная новость. Если они будут этот диалог развивать, их сотрудничество может принести много доброго для всего мира", — заключил Бабиш.