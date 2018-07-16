В России назвали встречу Путина и Трампа историческим событием

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки стала историческим событием, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, встреча была настолько результативной, насколько могла быть. Парламентарий отметил, что главы государств "обсудили все темы, не обошли самые острые вопросы".

"Самое главное, что удалось сблизить позиции по Сирии. Здесь показательны заявления президента США о том, что Россия и Америка могут взаимодействовать для решения гуманитарной ситуации в Сирии. И это уже очень хорошая основа для дальнейшего сотрудничества", — сказал Слуцкий.

Политик также назвал характерным то, что Трамп заявил об "охоте на ведьм" в контексте безосновательных обвинений России в сборе компромата на президента США и его семью.

"И из этого вполне логично вытекает безапелляционное и жесткое опровержение со стороны главы российского государства утверждений о вмешательстве в выборы США", — отметил Слуцкий.

"Важный шаг навстречу"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что переговоры лидеров России и США подтолкнут и другие структуры к сотрудничеству.

По ее словам, с помощью двустороннего саммита был сделан первый важный шаг в налаживании политического диалога между Москвой и Вашингтоном.

Она отметила, что атмосфера на итоговой пресс-конференции саммита показывает, что "оба лидера понимают важность налаживания двусторонних отношений, взаимодействия в решении проблем с Сирией, было сказано, что цели у нас одни — победить ИГ*, добиться стабильности".

"Отступать некуда"

В Совфеде также рассказали, в каких областях российско-американского сотрудничества можно ожидать конкретных подвижек после встречи Путина и Трампа.

"Главный момент — это, конечно, Сирия, будет иметь огромное значение, если мы все-таки договоримся. Видно, что есть, что обсуждать и договариваться и в плане Украины — о ней лидеры на брифинге не говорили особенно, но явно эта тема звучала. Плюс возможность сотрудничества по "Северному потоку", — заявил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, обе стороны понимают, что "отступать некуда — наши отношения находятся, по сути, на дне". При этом оба президента заявили о намерении прекратить подобную ситуацию, напомнил политик.

"Без камня за пазухой"

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал встречу Путина и Трампа началом прорыва в российско-американских отношениях.

По его мнению, итоги переговоров показали, что непреодолимых противоречий между Москвой и Вашингтоном нет.

Он отметил, что Россия и США могут найти точки соприкосновения по целому комплексу проблем.

"Это возможно, если Россию и США объединяет общий интерес — обеспечение стратегической стабильности в мире. А этот общий интерес, что и продемонстрировал саммит, реально существует", — сказал он.

Клинцевич полагает, что надо отдать должное личным качествам Трампа, сумевшего "стряхнуть с себя груз прошлого". Сенатор отметил, что "он приехал на саммит в Хельсинки без камня за пазухой, с ярко выраженным стремлением понять нашу страну и навести с ней мосты. А Россия всегда отвечала на добро добром".