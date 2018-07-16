Президент Чехии приветствовал встречу глав России и США

ПРАГА, 16 июл — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан приветствовал встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и назвал важным то обстоятельство, чтобы оба лидера вели диалог, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.

"Господин президент (Земан) приветствовал встречу глав США и России в Хельсинки. (По мнению Земана) очень важно, чтобы ведущие державы мира вели совместный диалог. Лишь посредством такого диалога можно решить главные проблемы", — сказал Овчачек.