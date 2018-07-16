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Порошенко опасается "военной атаки" России на Мариуполь

(обновлено: 22:14 16.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко опасается, что российские войска могут совершить "нападение" на Мариуполь и другие украинские порты, расположенные в Азовском море. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze.

По мнению украинского лидера, Россия "незаконно" проводит досмотр судов, направляющихся в украинские порты через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море", — утверждает Порошенко. Он не уточнил, каким образом досмотр кораблей может отрезать страну от моря.

Флаг Украины
© РИА Новости / Стрингер
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По его словам, Россия, возможно, намеревается "провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины". 

В действительности Россия не задерживает украинские корабли в Азовском море. Как сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян, речь идет о рядовых досмотрах. Соглашение о сотрудничестве между Киевом и Москвой предусматривает, что Азов — море внутреннего пользования двух государств. Поэтому пограничники обеих стран имеют право досматривать входящие в него суда, пояснил Слободян.

Надо же как-то выкручиваться

Как предположил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, подобные высказывания украинского лидера связаны с тем, что Украине необходимо как-то выкручиваться из ситуации, которая сложилась в Азовском море после ареста судна "Норд".

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
© AP Photo / Sergei Grits
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"Сейчас Россия, действуя строго в рамках международного права, фактически прекратила украинское судоходство в Азовском море, и дело идет к тому, что украинские порты, находящиеся на Азовском море, не сегодня завтра разорятся", — отметил эксперт. Он подчеркнул, что России не нужно захватывать украинские порты — они самоликвидируются из-за отсутствия судоходства. 

Киев должен искать выход из этой ситуации, но Порошенко решил "на этом деле немного попиариться", добавил Ищенко.

"А речь идет о том, что Украина теряет миллиарды, в том числе и те, которые должны были попасть лично к Порошенко в карман", — отметил эксперт. Поэтому, по его мнению, президент Украины пытается привлечь внимание мирового сообщества, рассказывая, что на него якобы нападать собираются.

Какой-то анекдот

Украинские власти и военные регулярно заявляют, что Россия готовится "напасть" на страну. Так, в прошлом году генерал Игорь Романенко заверил, что против ВСУ планируют применить подводные лодки Черноморского флота или крылатые ракеты. "Прогноз" украинского военачальника так и не сбылся. А в Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

Граница России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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"Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана", — сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов РИА Новости.

Киев обвиняет Россию в "агрессии" и вмешательстве во внутренние дела страны. Москва отрицает подобные заявления украинской стороны. Российские власти не раз говорили, что страна не заинтересована в том, чтобы Киев урегулировал внутриполитический и экономический кризис. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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