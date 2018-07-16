Маккейн назвал саммит в Хельсинки "трагической ошибкой"

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Влиятельный американский сенатор Джон Маккейн назвал саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "трагической ошибкой".

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей", — говорится в письменном заявлении Маккейна. По его мнению, ущерб от поведения Трампа сложно подсчитать. "Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", — заявил Маккейн.

"Президент Трамп показал, что он не только неспособен, но и не желает сопротивляться Путину. Казалось, что он и Путин говорили по одному сценарию", — утверждает сенатор.

"Есть искушение описать эту пресс-конференцию как жалкий разгром, иллюстрацию того, как опасна недостаточная подготовленность и отсутствие опыта. Но речь идет не об ошибочных твитах политика-новичка. Это был сознательный выбор президента, который, похоже, намерен реализовать свои галлюцинации насчет теплых отношений с режимом Путина", — заявил Маккейн.

По его словам, Трампа в Хельсинки сопровождали "компетентные и патриотически настроенные советники", но при этом президент допустил "болезненные и необъяснимые просчеты и капитуляции".

Маккейн также напомнил Трампу о "священной обязанности продвигать свободу" и выразил надежду, что Трамп все же пойдет в этом направлении.

Путин и Трамп провели в понедельник переговоры в Хельсинки, по итогам которых заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.