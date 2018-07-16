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"Лучше, чем супер": итоги встречи Путина и Трампа

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (227)
(обновлено: 22:34 16.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Долгожданный саммит президентов США и России прошел "шикарно" и "лучше, чем супер", по крайней мере, так его оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны обсудили главные мировые проблемы и даже обменялись предложениями по улучшению отношений, а потом Владимиру Путину и Дональду Трампу пришлось вместе отбиваться от обвинений во вмешательстве РФ в американские выборы.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Переговоры Путина и Трампа прошли "шикарно", заявил Лавров
Двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли впервые. До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Местом переговоров была выбрана столица Финляндии Хельсинки.

Саммит начался с небольшой задержкой и закончился с таким же опозданием.

Сотрудники безопасности выводят журналиста перед совместной пресс-конференцией президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto
Выгнанный из дворца в Хельсинки журналист продолжил сопротивляться снаружи
Пока журналисты ждали пресс-конференцию, их развлек небольшой скандал. Когда все журналисты уже заняли свои места, к одному из корреспондентов, сидящему с американской прессой, подошли сотрудники безопасности. После небольшого разговора, который проходил на повышенных тонах, они вышли из зала для проверки документов. Через некоторое время они вернулись, чтобы журналист забрал вещи. Однако дойдя до места, он развернул плакат "Nuclear Weapon Ban Treaty" ("договор о запрещении ядерного оружия") и стал объяснять, что хотел задать вопрос. Разговор быстро перешел на крик, журналиста скрутили и, несмотря на сопротивление, под руки вывели из зала.

Когда об этом эпизоде рассказали главе МИД РФ Сергею Лаврову, он пошутил: "Он был из Pussy Riot что ли?". Журналиста же посадили в полицейскую машину и увезли.

Оценка Путина

"В целом мы довольны нашей первой полноформатной встречей. Мы хорошо поговорили и стали лучше понимать друг друга", — так оценил президент России переговоры. По его словам, президенты прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Россия предложила США создать совет по двусторонним отношениям
В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. "Контакты по линии спецслужб полезно переместить на системную основу", — сказал Путин. "Наши специальные службы работают (совместно), работают весьма успешно. Самый свежий пример — это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России чемпионата мира по футболу", — сказал он.

Также стороны обсудили положение в Сирии, ситуацию вокруг Ирана.

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Иране опровергли данные о передаче письма Трампу через Путина
"В ходе переговоров прямо говорили о нашей обеспокоенности выходом США из всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы (СВПД — ред.). Американская сторона знает нашу позицию, она остается неизменной. Подчеркну, что благодаря ядерной сделке Иран стал самой проверяемой страной в мире под контролем МАГАТЭ. Это эффективно обеспечивает исключительно мирный характер иранской ядерной программы", — сказал Путин.

Путин также похвалил Трампа за успешный ход урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Хорошо, что начала постепенно разрешаться проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможно благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации", — отметил Путин.

Он также рассказал, что обсудил с Трампом экономическое сотрудничество, бизнес выражает к этому интерес.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Путин договорился с Трампом создать группу "капитанов" бизнеса двух стран
"Особое внимание уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском петербургском экономическом форуме, в ней приняли участие более 500 представителей деловых кругов Соединенных Штатов", — сказал он.

По словам Путина, он также договорился с Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса.

"Мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, сделают свои предложения на этот счет", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки.

Точно так же Путин выступил за возрождение культурных связей и за продолжение общения на уровне парламентариев, напомнив, что делегация американских конгрессменов недавно посещала Москву.

Оценка Трампа

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп назвал Путина хорошим соперником
Не скупился на встречные похвалы и Трамп. По его словам, черная полоса в отношениях России и США "закончилась четыре часа назад" (то есть с началом переговоров). Он похвалил и уровень проведения чемпионата мира по футболу.

Наконец, президент США назвал комплиментом и слово "конкурент" в адрес Путина, сказанное перед саммитом.

"Я назвал его (Путина) конкурентом, причем хорошим конкурентом. Думаю, что слово конкурент — это комплимент", — сказал Трамп на пресс-конференции. Одной из сфер такой конкуренции будет продажа газа в Европу.

"Мы будем конкурировать в том, что вы говорите о трубопроводе. Я не уверен, в лучших ли это интересах Германии, но это решение было принято", — добавил он, отвечая на вопрос о проекте "Северный поток — 2".

Трамп напомнил, что США намерены стать крупнейшим производителем углеводородов. "Мы будем продавать сжиженный природный газ и конкурировать с трубопроводом", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© AP Photo / Markus Schreiber
Трамп: сотрудничество России и США может спасти сотни тысяч жизней в Сирии
Впрочем, гораздо больше внимания Трамп уделил возможному сотрудничеству. Например, Вашингтон заинтересован в совместной работе с Россией и Израилем по урегулированию ситуации в Сирии. Трамп отметил, что и он, и Путин поддерживают регулярные контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в контексте ситуации в Сирии и обеспечения безопасности Израиля.

"Работа с Израилем — это замечательно. Обеспечение безопасности Израиля — это то, что мы с президентом Путиным очень хотели бы видеть", — заявил Трамп.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Трамп приехал в Хельсинки "без камня за пазухой", считает Клинцевич
Он отметил, что от террористической группировки ИГ* освобождено уже 98-99% территории Сирии, и называл это большим прогрессом. "Честно говоря, Россия помогла нам в определенных аспектах… Наши военные ладят. Возможно, они ладят лучше, чем наши лидеры в политике. А военные хорошо ладят и координируются в Сирии и других местах", — добавил президент США.

Трамп выразил уверенность, что США и Россия должны найти возможность для сотрудничества, если хотят улучшения ситуации в мире.

Президент РФ Владимир Путин во время российско-американских переговоров в расширенном составе в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал, что Трамп думает о Крыме
По словам Трампа, представители советов безопасности Соединенных Штатов и России продолжат обсуждение вопросов, затронутых на встрече в Хельсинки.

"Мы также согласились с тем, что представители нашего совета безопасности будут обсуждать вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжим прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Путин и Трамп как одна футбольная команда

Когда начались вопросы журналистов, Трамп и Путин из лидеров конкурирующих стран превратились скорее в союзников — им пришлось вместе отбиваться от череды одних и тех же вопросов американских журналистов о "вмешательстве" в президентские выборы в США два года назад.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Grigory Dukor
Путин о "компромате на Трампа": большей ерунды трудно себе представить
Причем аргументы и риторика у обоих политиков была практически идентичной. И Путин, и Трамп опровергли обвинения в "сговоре" друг с другом во время избирательной кампании. Путин назвал эти обвинения "бредом" и подчеркнул, что до выборов не был знаком с Трампом. Если же и была какая-то симпатия к Трампу как к кандидату в российском обществе, то только потому, что он выступал за нормализацию отношений с Россией, отметил Путин.

Сообщения о "компромате" на Трампа, который будто бы есть у российской разведки, Путин назвал "шелухой". Он еще раз обратил внимание журналистов, что в Россию приезжает много американских бизнесменов, и думать, что за ними всеми следят спецслужбы — "ерунда, больше которой трудно себе представить".

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Сговора не было": Трамп отрицает вмешательство России в выборы в США
Путин также предложил американским следователям сделать запросы в Россию на допрос 12 предполагаемых российских разведчиков, "а может быть даже и приехать в Россию для опроса". Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. Конкретных доказательств на пресс-конференции Розенстайн не привел.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном. 14 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин заявил, что не знает деталей обвинения в США 12 россиян
"Путин был очень силен и мощен в отрицании вмешательства сегодня. И вот что он предложил. Он предложил, чтобы люди, которые работают над этим делом, приехали и работали с их следователями по делу 12 человек. Я считают это прекрасным предложением", — заявил в свою очередь Трамп.

Закончилось все на праздничной ноте. Путин подарил Трампу футбольный мяч. Перед этим журналист спросил Путина, правда ли, что в Сирии сейчас "мяч на российской стороне".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Leonhard Foeger
На Трампа обрушилась волна критики после встречи с Путиным
"Что касается того, что по Сирии мяч на нашей стороне. Только что президент говорил, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу, на счет мяча… Господину президенту этот мяч передать — теперь мяч на его стороне", — сказал Путин, подарив Трампу официальный футбольный мяч ЧМ-2018.

"Тем более что США должны будут проводить чемпионат мира в 2026 году", — напомнил Путин.

Трамп поблагодарил российского лидера за подарок и выразил надежду, что США "также хорошо справятся с этой работой". Он отдал мяч супруге, сидевшей в первом ряду.

В это время на улицах Хельсинки

Такой повод, как приезд двух мировых лидеров в Хельсинки, не могли обойти вниманием различные активисты. Одновременно с переговорами в разных точках финской столицы прошли сразу несколько акций протеста.

Участники митинга за права человека накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 15 июля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
В Хельсинки рассказали о митингах в день встречи Путина и Трампа
Так, буквально в 100 метрах от президентского дворца проходил концерт "Авторы за свободу слова". Сцена была установлена на бульваре Эспланада, который выходит на Торговую площадь, где и стоит президентский дворец.

Как следует из афиши, концерт организован финским отделением ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов), участвуют также представители ПЕН-клуба из США.

Одновременно на Эспланаде проходило шествие против фашизма и расизма, которое сопровождалось барабанным боем.

Президентский дворец в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
В Хельсинки спроецировали на здание фразу "Весь мир наблюдает"
На Сенатской площади в центре Хельсинки прошло шествие "беременных" двойников Трампа (переодетых активистов) — в защиту беженцев из Мексики и против разделения семей на границе США. На набережной Телле прошла акция поклонников готической культуры под слоганом "Мы хотим апокалипсиса".

В целом финская полиция отметила, что в Хельсинки сохранялся порядок, правда полицейским пришлось задержать 20 активистов, пытавшихся прорваться через ограждение на Торговую площадь.

 

*Запрещённая в России террористическая организация

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