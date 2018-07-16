"Лучше, чем супер": итоги встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Долгожданный саммит президентов США и России прошел "шикарно" и "лучше, чем супер", по крайней мере, так его оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны обсудили главные мировые проблемы и даже обменялись предложениями по улучшению отношений, а потом Владимиру Путину и Дональду Трампу пришлось вместе отбиваться от обвинений во вмешательстве РФ в американские выборы.
Саммит начался с небольшой задержкой и закончился с таким же опозданием.
Когда об этом эпизоде рассказали главе МИД РФ Сергею Лаврову, он пошутил: "Он был из Pussy Riot что ли?". Журналиста же посадили в полицейскую машину и увезли.
Оценка Путина
"В целом мы довольны нашей первой полноформатной встречей. Мы хорошо поговорили и стали лучше понимать друг друга", — так оценил президент России переговоры. По его словам, президенты прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей.
Также стороны обсудили положение в Сирии, ситуацию вокруг Ирана.
Путин также похвалил Трампа за успешный ход урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
"Хорошо, что начала постепенно разрешаться проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможно благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации", — отметил Путин.
Он также рассказал, что обсудил с Трампом экономическое сотрудничество, бизнес выражает к этому интерес.
По словам Путина, он также договорился с Трампом о создании совместной группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса.
"Мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, сделают свои предложения на этот счет", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки.
Точно так же Путин выступил за возрождение культурных связей и за продолжение общения на уровне парламентариев, напомнив, что делегация американских конгрессменов недавно посещала Москву.
Оценка Трампа
Наконец, президент США назвал комплиментом и слово "конкурент" в адрес Путина, сказанное перед саммитом.
"Я назвал его (Путина) конкурентом, причем хорошим конкурентом. Думаю, что слово конкурент — это комплимент", — сказал Трамп на пресс-конференции. Одной из сфер такой конкуренции будет продажа газа в Европу.
"Мы будем конкурировать в том, что вы говорите о трубопроводе. Я не уверен, в лучших ли это интересах Германии, но это решение было принято", — добавил он, отвечая на вопрос о проекте "Северный поток — 2".
Трамп напомнил, что США намерены стать крупнейшим производителем углеводородов. "Мы будем продавать сжиженный природный газ и конкурировать с трубопроводом", — сказал он.
"Работа с Израилем — это замечательно. Обеспечение безопасности Израиля — это то, что мы с президентом Путиным очень хотели бы видеть", — заявил Трамп.
Трамп выразил уверенность, что США и Россия должны найти возможность для сотрудничества, если хотят улучшения ситуации в мире.
"Мы также согласились с тем, что представители нашего совета безопасности будут обсуждать вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжим прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", — сказал Трамп на пресс-конференции.
Путин и Трамп как одна футбольная команда
Когда начались вопросы журналистов, Трамп и Путин из лидеров конкурирующих стран превратились скорее в союзников — им пришлось вместе отбиваться от череды одних и тех же вопросов американских журналистов о "вмешательстве" в президентские выборы в США два года назад.
Сообщения о "компромате" на Трампа, который будто бы есть у российской разведки, Путин назвал "шелухой". Он еще раз обратил внимание журналистов, что в Россию приезжает много американских бизнесменов, и думать, что за ними всеми следят спецслужбы — "ерунда, больше которой трудно себе представить".
Закончилось все на праздничной ноте. Путин подарил Трампу футбольный мяч. Перед этим журналист спросил Путина, правда ли, что в Сирии сейчас "мяч на российской стороне".
"Тем более что США должны будут проводить чемпионат мира в 2026 году", — напомнил Путин.
Трамп поблагодарил российского лидера за подарок и выразил надежду, что США "также хорошо справятся с этой работой". Он отдал мяч супруге, сидевшей в первом ряду.
В это время на улицах Хельсинки
Такой повод, как приезд двух мировых лидеров в Хельсинки, не могли обойти вниманием различные активисты. Одновременно с переговорами в разных точках финской столицы прошли сразу несколько акций протеста.
Как следует из афиши, концерт организован финским отделением ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов), участвуют также представители ПЕН-клуба из США.
Одновременно на Эспланаде проходило шествие против фашизма и расизма, которое сопровождалось барабанным боем.
В целом финская полиция отметила, что в Хельсинки сохранялся порядок, правда полицейским пришлось задержать 20 активистов, пытавшихся прорваться через ограждение на Торговую площадь.
*Запрещённая в России террористическая организация