Совбез ООН поддержал подготовку к выборам в Ливии

ООН, 16 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН по итогам закрытых переговоров по ситуации в Ливии выразил полную поддержку политическому процессу в Ливии, сообщил по итогам встречи представитель Швеции в Совете Карл Скау.

"Мы подчеркиваем поддержку политического процесса в Ливии, включая подготовку к заслуживающим доверия выборам", — сказал Скау журналистам. Кроме того, по его словам, Совбез "приветствует возобновление работы Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в интересах всех ливийцев"

"Мы осуждаем нападения Ибрагима аль-Джадрана на нефтяную инфраструктуру и подчеркиваем, что международное сообщество ожидает, что NOC продолжит свою работу беспрепятственно", — добавил Скау.

На прошлой неделе NOC возобновила добычу и экспорт нефти с терминалов на востоке страны. Экспорт был прерван в середине июня после того как терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре были захвачены боевиками так называемой "Гвардии нефтяных предприятий" во главе с Ибрагимом аль-Джадраном. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы. Позже нефтяные объекты в прибрежных районах Ливии были отбиты ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Кроме того, представитель Швеции отметил озабоченность совета "гуманитарной ситуацией, особенно в Дерне" и призвал все стороны уважать международное гуманитарное право.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.