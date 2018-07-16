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На Трампа обрушилась волна критики после встречи с Путиным

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (210)
(обновлено: 22:04 16.07.2018)
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© REUTERS / Leonhard FoegerПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Leonhard Foeger

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подвергся критике сенаторов за первую полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: Путин и Трамп нашли общий язык

Несмотря на то, что главы обоих государства сочли встречу успешной и полезной для двусторонних отношений, в Соединенных Штатах многие политики не оценили стремление Трампа наладить отношения с Россией.

Впрочем, сам американский лидер в ходе пресс-конференции предугадал, что его будут критиковать, и не стал придавать этому значения. Он отметил, что скорее пойдет на политический риск в интересах мира, чем будет рисковать миром ради политики.

"Неприличный жест"

Так, сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мёрфи сравнил зарубежную поездку главы Белого дома с неприличным жестом в адрес США.

"Вся эта поездка — один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своей собственной стране. Просто челюсть упала", — написал Мёрфи в твиттере.

Он прикрепил ссылку на отрывок выступления Трампа на пресс-конференции с Путиным, где американского президента спросили, согласен ли он с обвинениями спецслужб США в адрес России о вмешательстве в американские выборы. Трамп ответил, что у него нет причин думать, чтобы Россия занималась таким вмешательством.

"Не думал, что доживу до такого дня"

Республиканец Джефф Флейк, в свою очередь, считает, что Трамп перекладывает ответственность за "российскую агрессию" на Америку.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Grigory Dukor
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"Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда наш американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на Соединенные Штаты за российскую агрессию. Это постыдно", — написал сенатор от Аризоны в твиттере.

Сенатор не пояснил, о каких именно словах Трампа он говорит.

"Это безумие, что Трамп верит Путину"

Сенатор Марк Уорнер написал в твиттере, для президента США встать на сторону Путина против американских разведчиков и обвинить Соединенные Штаты в нападении России на американскую демократию — это полный позор.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападает на ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам, представленным как палатой, так и сенатом. Поразительно!" — пишет сенатор Крис ван Холлен.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что "Трамп в очередной раз использовал международную арену, чтобы опозорить Америку", подорвать ее институты и ослабить альянсы, — и назвала выступление президента "позором".

"В кармане у Путина"

Экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан считает выступление президента Трампа государственной изменой.

"Это даже превышает предел государственного преступления. Оно было не менее чем изменническим. Комментарии Трампа были не просто идиотскими. Он сам полностью в кармане у Путина. Где вы, патриоты-республиканцы?" — написал Бреннан в твиттере.

"Проверить на предмет жучков"

Во время пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу. Таким образом российский лидер ответил на вопрос, на чьей стороне сейчас инициатива в Сирии.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин подарил Трампу мяч ЧМ-2018

Американский сенатор Линдси Грэм предложил проверить подаренный Трампу футбольный мяч на предмет наличия прослушивающих устройств.

"На его месте я проверил бы футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и ни за что не допустил бы, чтобы он попал в Белый дом", — написал Грэм в твиттере.

"Самое позорное выступление"

Кроме того, с критикой выступил ведущий канала CNN Андерсон Купер, который назвал выступление Трампа самым позорным среди всех заявлений в присутствии российского лидера.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Вы посмотрели, вероятно, на этом саммите самое позорное из всех выступлений американского президента перед российским лидером, которое я когда-либо видел. Потрясающая пресс-конференция", — сказал популярный ведущий.

Россия категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, о чем на пресс-конференции еще раз сказал Путин. Более того, доказательств какого бы то ни было влияния Москвы на избирательный процесс нет.

Также российский президент предложил США направить своих следователей в Россию для допроса лиц, которые обвиняются во вмешательстве.

Трамп заявил, что упомянутые в обвинительном заключении 12 россиян не имеют "никакого отношения к выборам" и "эти люди не связаны с избирательной кампанией". Также он положительно оценил предложение Путина направить следователей в Россию.

Время поговорить обстоятельно: встреча Путина и Трампа в Хельсинки
© Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПервым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Хельсинки. 16 июля 2018
© Пресс-служба президента РФ
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Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo SamuliРоссийского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.Лимузин проекта Кортеж в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo Samuli
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТрамп приехал через 20 минут после Путина.Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп приехал через 20 минут после Путина.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОткрытая часть переговоров завершилась рукопожатием.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
© AFP 2018 / Yuri KadobnovЗаключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.Журналисты смотрят трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.
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