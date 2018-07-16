На Украине расследуют дело в отношении врио главы фискальной службы

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проводит расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности председателя государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослава Продана, сообщил в понедельник на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.
Генпрокурор не раскрыл детали расследования, но отметил, что есть достаточно материалов, которые свидетельствуют о грубых нарушениях Продана.
"На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю", — сказал Луценко.
Ранее Продан занимал должность заместителя начальника государственной налоговой инспекции в Виннице.