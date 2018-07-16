Трамп назвал переговоры с Путиным "хорошим стартом"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу.

Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Глава Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

"Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех", — сказал Трамп перед рабочим ланчем, в котором принимали участие представители российской и американской делегаций.

После завершения переговоров в расширенном формате лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.

"Холодная война закончилась"

Президент России взял слово первым. Он отметил, что переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, а также были успешными и полезными для Москвы и Вашингтона.

Путин подчеркнул, что трудности и напряженная атмосфера в двусторонних отношениях не имеют объективных причин. Он напомнил, что холодная война давно завершилась.

"Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", — заявил Путин.

Сейчас Москва и Вашингтон сталкиваются с иными вызовами, отметил глава государства. Среди них балансировка механизмов международной безопасности, а также распространение угроз терроризма. Путин выразил надежду, что у России и США получится прийти к пониманию решения этих проблем совместными усилиями.

Российский лидер в ходе встречи напомнил о примерах успешного двустороннего сотрудничества.

"Самый свежий пример — это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося вчера в России чемпионата мира по футболу", — сказал он.

Предложения Москвы

Путин также отметил, что российская делегация передала свои предложения по сотрудничеству с США в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения.

"Считаю важным — мы говорили об этом — отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", — отметил президент России.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости дальнейшей совместной работы по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье.

Среди предложений, озвученных российской стороной в ходе саммита в Хельсинки — и воссоздание рабочей группы по антитеррору.

"Контакты по линии спецслужб полезно переместить на системную основу", — заявил Путин.

Что говорил Трамп

Американский лидер положительно оценил встречу с российским коллегой.

"Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира. Американский президент также заявил, что государства должны найти возможность сотрудничать, если они действительно хотят найти пути улучшения ситуации в мире.

При этом Трамп назвал встречу с Путиным переломным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. Но это изменится после нашей четырехчасовой встречи. Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи. Лучше брать на себя политические риски для достижения мира и стабильности", — сказал он.

Президент США также отметил, что скорее пойдет на политический риск в интересах мира, чем будет рисковать миром ради политики. Он выразил надежду, что США и Россия смогут решить все проблемы, которые обсуждались на саммите в Хельсинки.

Трамп также рассказал, что обсудил с Путиным так называемое "вмешательство" России в американские выборы в 2016 году.

"Мы провели много времени, обсуждая это", — заявил Трамп.

По его словам, Путин ответил на озабоченность американской стороны и сделал это "очень убедительно, потому что он очень уверен в этом".

Доказательств предполагаемого вмешательства России в американские выборы до сих пор нет.