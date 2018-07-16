Сенаторы-демократы назвали позором заявления Трампа на встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Ряд сенаторов-демократов США в понедельник выступил с жесткой критикой в адрес президента Дональда Трампа по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Комментарии сенаторов в основном были связаны с вопросом о так называемом "вмешательстве" РФ в президентские выборы в США в 2016 году. На днях минюст США обвинил в этом 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб РФ.

Россия категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, о чем на пресс-конференции еще раз сказал Путин. Также российский президент предложил США направить своих следователей в РФ для допроса лиц, которые обвиняются во вмешательстве. Трамп заявил, что упомянутые в обвинительном заключении 12 россиян не имеют "никакого отношения к выборам" и "эти люди не связаны с избирательной кампанией". Также он положительно оценил предложение Путина направить следователей в РФ.

"Для президента (США) встать на сторону Путина против его собственных (американских) разведчиков и обвинить США в нападении России на нашу демократию — это полный позор", — написал в Twitter сенатор Марк Уорнер.

"Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападает на ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам, представленными как палатой, так и Сенатом. Поразительно!" — пишет сенатор Крис ван Холлен.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что "Трамп в очередной раз использовал международную арену, чтобы опозорить Америку", подорвать ее институты и ослабить альянсы, назвав выступление президента "позором".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.