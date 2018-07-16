Путин рассказал, что Трамп думает о Крыме

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп придерживается позиции незаконности присоединения Крыма к России, но российская сторона считает иначе, и для нее этот вопрос закрыт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как напомнил российский лидер, Москва придерживается другой точки зрения, согласно которой референдум в Крыму проведен в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций. "Для нас, для Российской Федерации, вопрос закрыт", — добавил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки в понедельник.
Позиция Трампа
В июле глава Белого дома заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был президентом в 2014 году. При этом он обвинил в случившемся своего предшественника Барака Обаму.
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