Путин рассказал, что Трамп думает о Крыме

Президент РФ Владимир Путин во время российско-американских переговоров в расширенном составе в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время российско-американских переговоров в расширенном составе в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп придерживается позиции незаконности присоединения Крыма к России, но российская сторона считает иначе, и для нее этот вопрос закрыт, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как напомнил российский лидер, Москва придерживается другой точки зрения, согласно которой референдум в Крыму проведен в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций. "Для нас, для Российской Федерации, вопрос закрыт", — добавил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки в понедельник.

Позиция Трампа

По данным СМИ, в июне на саммите G7 глава Белого дома заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные. Он усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, назвав Украину "одним из самых коррумпированных стран в мире".

В июле глава Белого дома заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был президентом в 2014 году. При этом он обвинил в случившемся своего предшественника Барака Обаму.