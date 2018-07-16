Западные журналисты заметили, как Трамп подмигнул Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перед началом встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп подмигнул российскому президенту. На эпизод обратил внимание журналист британского телеканала Sky News Марк Стоун.

"Очень странный язык тела… Но Дональд Трамп действительно подмигнул Путину", — написал он в Twitter, прикрепив соответствующий фрагмент видеозаписи.

В понедельник лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".