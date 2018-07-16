Британские политики спорят о "переголосовании" по Brexit

ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские консерваторы начали высказываться за проведение второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза на фоне продолжающегося вторую неделю и сопровождаемого отставками кризиса в партии и правительстве.
В понедельник о необходимости проведения повторного референдума заявила экс-министр образования, член палаты общин Джастин Грининг, став фактически первой в партии, кто открыто призвал к второму голосованию. За это Грининг получила комплимент от либерал-демократов, которые заявили о том, что ей необходимо вступить в их партию, так как именно либерал-демократы настаивали на новом референдуме.
Сама она на прошедшем два года референдуме о членстве в ЕС голосовала против Brexit.
Сразу после этого заявления в социальных сетях появились заявления других членов Консервативной партии о том, что идею Грининг поддержит другой важный член партии — бывшая глава МВД Амбер Радд. Экс-министр пока не сделала заявлений, однако если это произойдет, то партийный кризис углубится, что создаст дополнительные проблемы для Мэй, подвергающейся критике и от сторонников "жесткого" Brexit.
"Второго референдума не будет ни при каких обстоятельствах, не будет и досрочных выборов", — сказал журналистам официальный представитель премьера.
Поддержал главу кабинета и министр обороны страны Гэвин Уильямсон. Он категорически исключил даже обсуждение возможности проведения референдума.
"Нет, совсем нет. Британцы провели референдум. Они высказались, и теперь мы должны реализовать это. Вот чем мы занимаемся", — сказал Уильямсон журналистам во время посещения открывшегося в понедельник авиашоу в Фарнборо.
Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.