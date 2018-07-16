Британские политики спорят о "переголосовании" по Brexit

ЛОНДОН, 16 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские консерваторы начали высказываться за проведение второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза на фоне продолжающегося вторую неделю и сопровождаемого отставками кризиса в партии и правительстве.

Ранее 6 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с консерваторами — членами кабинета министров настояла на смягчении условий Brexit, что вызвало недовольство евроскептиков и привело к протестным отставкам министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД. Следом в отставку подали еще несколько чиновников, а часть консерваторов, настаивавших на сохранении тесных связей с ЕС, заговорила о необходимости обсудить возможность отмены Brexit.

В понедельник о необходимости проведения повторного референдума заявила экс-министр образования, член палаты общин Джастин Грининг, став фактически первой в партии, кто открыто призвал к второму голосованию. За это Грининг получила комплимент от либерал-демократов, которые заявили о том, что ей необходимо вступить в их партию, так как именно либерал-демократы настаивали на новом референдуме.

"Те, кто поддерживал кампанию за выход из ЕС, сейчас чувствуют, что подход правительства (к Brexit — ред.) — это не то, за что они голосовали. Парламент сейчас находится в патовой ситуации. Какие бы ни были сделаны предложения, всегда найдется группа парламентариев, которая их отклонит. Британия должна найти путь для движения вперед", — сказала Грининг журналистам, добавив, что уверена в поддержке однопартийцев.

Сама она на прошедшем два года референдуме о членстве в ЕС голосовала против Brexit.

Сразу после этого заявления в социальных сетях появились заявления других членов Консервативной партии о том, что идею Грининг поддержит другой важный член партии — бывшая глава МВД Амбер Радд. Экс-министр пока не сделала заявлений, однако если это произойдет, то партийный кризис углубится, что создаст дополнительные проблемы для Мэй, подвергающейся критике и от сторонников "жесткого" Brexit.

Даунинг-Стрит была вынуждена отреагировать на волну комментариев относительно заявления Грининг.

"Второго референдума не будет ни при каких обстоятельствах, не будет и досрочных выборов", — сказал журналистам официальный представитель премьера.

Поддержал главу кабинета и министр обороны страны Гэвин Уильямсон. Он категорически исключил даже обсуждение возможности проведения референдума.

"Нет, совсем нет. Британцы провели референдум. Они высказались, и теперь мы должны реализовать это. Вот чем мы занимаемся", — сказал Уильямсон журналистам во время посещения открывшегося в понедельник авиашоу в Фарнборо.

Однако все больше британских политиков настаивают на том, что обстоятельства в стране со времени проведения первого референдума изменились, в том числе по вине нынешнего правительства, затянувшего подготовку к Brexit и безуспешно ведущего переговоры с ЕС. Сторонники "переголосования" считают, что это является достаточным поводом провести второй референдум.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.