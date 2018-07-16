Спасатели нашли тела пяти членов экипажа затонувшего у берегов Шанхая судна

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа грузового судна, затонувшего у побережья Шанхая в минувшее воскресенье, говорится в сообщении городского управления по морским делам.
После начала оперативной поисковой операции удалось спасти трех человек. К настоящему моменту еще пятеро человек числятся пропавшими без вести.
В поисково-спасательной операции принимают участие 10 патрульных судов, два катера береговой охраны, два буксирных судна, а также судоподъемные суда.