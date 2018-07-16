Спасатели нашли тела пяти членов экипажа затонувшего у берегов Шанхая судна

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа грузового судна, затонувшего у побережья Шанхая в минувшее воскресенье, говорится в сообщении городского управления по морским делам.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда грузовое судно "Шуньцян-2" затонуло вблизи шанхайского порта Усункоу в устье реки Хуанпу после столкновения с другим грузовым судном. Судно "Шуньцян-2" перевозило около 3 тысяч тонн рулонной стали из города Нанкин в провинции Цзянсу в Гуанчжоу в провинции Гуандун. На борту "Шуньцян-2" находились 13 членов экипажа, все они после столкновения оказались в воде.

После начала оперативной поисковой операции удалось спасти трех человек. К настоящему моменту еще пятеро человек числятся пропавшими без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие 10 патрульных судов, два катера береговой охраны, два буксирных судна, а также судоподъемные суда.