Израильская армия атаковала посты ХАМАС в ответ на горящие шары

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (306)

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл — РИА Новости. Израильская авиация атаковала два поста палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на новые запуски через границу воздушных шаров с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

На подобные акции, провоцирующие крупные пожары на юге еврейского государства, израильтяне теперь реагируют с применением военной силы и обещают усилить давление в случае необходимости.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал два поста ХАМАС в северной части сектора Газа, которые расположены рядом с точкой запуска шаров, вызвавших пожары в Израиле", — сказано в пресс-релизе.

На границу с сектором Газа в понедельник приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На встрече с главами местных советов он сообщил, что отдал приказ армии положить конец "террору зажигательных воздушных змеев и шаров".

"Мы находимся в середине этого процесса", — сказал премьер-министр.

В минувшую субботу ВВС Израиля перенесли огонь вглубь сектора Газа, атаковав десятки объектов, используемых боевиками из правящего в анклаве движения ХАМАС. Те в ответ выпустили за сутки свыше 200 ракет и мин по израильскому югу.