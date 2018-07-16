КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины, генеральный штаб и Совет национальной безопасности и обороны должны скорректировать порядок поставок в армию нового вооружения, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"Уже очевидным является необходимость корректировки нормативной базы порядка принятия на вооружение новых типов оружия. Думаю, что министерство обороны, генеральный штаб и Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время должны проанализировать ситуацию и уточнить порядок приема и постановки нового оружия, которое эксплуатируется в рабочем порядке без принятия на вооружение уже несколько лет", — сказал Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он также отметил, что следствие ожидает результаты экспертизы миномета "Молот", в результате взрыва которого на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих. Он отметил, что до получения выводов о точной причине ЧП говорить нельзя.

"Сейчас мы заказали комплексные экспертизы, во время которых будут проанализированы следующие основные версии: нарушения правил обращения с оружием — так называемый двойной заряд без предохранителя, который установлен на стволе; некачественные боеприпасы; неудовлетворительное техническое состояние изделия, в том числе нарушения во время проектирования или несоблюдение технических требований при производстве миномета", — сказал Луценко.

По его словам, экспертизу проведет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Будут исследованы все минометы, которые взорвались.

Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП приостановлено.

Ранее журналист Ольга Решетилова заявила, что правозащитники неоднократно пытались привлечь внимание властей к проблеме в конструкции миномета "Молот", так как марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам. Она уточнила, что "эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам: она мягче, чем это должно быть". Она также заявила, что необходимо провести материаловедческую экспертизу, чтобы выявить возможный дефект данной модели миномета.

Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году он поступил на вооружение украинской армии. С 2016 года произошло три случая взрыва миномета "Молот", во время которых в общей сложности семь человек погибли, восемнадцать получили ранения.