Украина стала одним из крупнейших центров суррогатного материнства

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Украина стала одним из крупнейших центров коммерческого суррогатного материнства, заявил в понедельник на брифинге генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"После принятия властями Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой деятельности переместился, в том числе, на Украину. И мы сейчас являемся одним из крупнейших операторов этого мало урегулированного в нашей стране бизнеса", — сказал Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, начиная с 2010 года на Украине расследовалось уголовное открытое по статье "торговля людьми". В частности, по данным генпрокурора, гражданин Молдавии, являющийся также гражданином Германии, организовал на территории Украины деятельность медицинского центра "ВіоТехСом", предоставляющего услуги в области репродуктивной медицины. Услугам суррогатного материнства в 2011 году воспользовалась пара с Италии, однако они были предоставлены в нарушение законодательства – ДНК ребенка не совпала ни с кем из пары, что подтвердили результаты экспертизы, сделанной в Италии.

Луценко напомнил, что, согласно нормативным актам Минздрава Украины, ребенок, рожденный в рамках суррогатного материнства, должен иметь совпадение ДНК минимум одного из пары.

Луценко отметил, что услугами этого медицинского центра воспользовались около тысячи пар с разных стран. Представителя медцентра уведомили о подозрениях в торговле людьми, подделке документов и уклонении от уплаты налогов. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

При этом генпрокурор отметил, что некоторые депутаты Верховной рады Украины оказывают давление на следствие, защищая медицинский центр. "К нам поступило 43 обращения народных депутатов о том, что мы оказываем давление на законный бизнес, также 10 депутатов сделали публичные обращения об этом, двое из них содействуют защите "ВіоТехСом" во время судебного заседания по избранию меры пресечения руководству фирмы",- сказал Луценко.