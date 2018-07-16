Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим стартом для всех"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Дональд Трамп положительно оценил встречу один на один с Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех", — сказал он перед рабочим ланчем, в котором принимают участие российская и американская делегации.

Встреча Путина и Трампа в узком составе продолжалась два часа десять минут вместо запланированных полутора часов.

Перед беседой президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно. "У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — сказал он.

Американский лидер, в свою очередь, отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном. "У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет", — добавил он.

Президент США также сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах, в том числе ядерном потенциале двух стран, и Китае.

Переговоры в расширенном составе

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в Президентском дворце в центре финской столицы.

Далее по графику — переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут один час 45 минут.

С российской стороны в них участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

С американской стороны за столом госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли и старший советник Совета национальной безопасности по России Фиона Хилл.

Заключительной частью российско-американского саммита станет совместная пресс-конференция лидеров.

Президент России завершит свой визит в Хельсинки встречей с главой Финляндии Саули Ниинистё.