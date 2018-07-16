Эксперт рассказал о значении рукопожатия Путина и Трампа

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Протокольные службы лидеров России и США могли заранее договориться, что церемония приветствия с рукопожатием Владимира Путина и Дональда Трампа будет не в начале их открытой встречи, а в конце, так что никаких негативных прогнозов на основании этих нюансов делать нельзя, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Президенты России и США проводят переговоры в понедельник в Хельсинки. Рукопожатия в начале открытой части встречи не было, при этом после нескольких кратких заявлений Трамп протянул Путину руку.

"Скорее всего, службы протокола обеих сторон договорились о том, что церемония приветствия с рукопожатием будет перенесена на другой сегмент встречи, ее не будет вначале. Это ни о чем говорит: ни о симпатиях, ни об антипатиях", — сказала Басманова.

По ее словам, видимо, программа встречи по версии протокольных служб обеих сторон была более комфортна, если рукопожатие состоится в конце разговора.

"Поэтому никакой драмы, никаких негативных прогнозов исходя из этого пока делать нельзя", — заключила эксперт.