Встреча Путина и Трампа тет-а-тет продлилась дольше запланированного

16:2116.07.2018
(обновлено: 16:48 16.07.2018)
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе, продолжавшаяся два часа десять минут, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа.
Перед встречей президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно.
Далее по графику — переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.
Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа. Далее — переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита станет совместная пресс-конференция.