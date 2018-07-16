На Белорусской АЭС монтажник погиб при падении с высоты

МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Монтажник погиб при падении с высоты на площадке строительства Белорусской АЭС, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.

"Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля 2018 года на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.