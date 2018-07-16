"Это нонсенс": в Латвии раскритиковали увеличение расходов на оборону

РИГА, 16 июл — РИА Новости. Латвия находится на третьем месте в ЕС по скорости сокращения населения, в таких условиях является нонсенсом говорить о дальнейшем увеличении бюджета на оборону, заявил журналистам в понедельник глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Ранее министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что Латвия, возможно, продолжит увеличивать расходы на обороны, которые уже составляют 2% от ВВП.

"Давайте будем соблюдать правила игры. Для участия в НАТО необходимо направлять на оборону 2% от ВВП. И коль в этом клубе существует такое правило, то оно должно выполняться. Но не надо забывать, что не менее важным являются как минимум 4% и для здравоохранения. Мы сейчас фактически угасаем. В прошлом году Латвия находилась на третьем месте по уменьшению численности населения в ЕС. Зачем нам оборона, если мы сами способствуем своему вымиранию? Это нонсенс", — сказал Керис.

Латвия стала членом ЕС и НАТО в 2004 году. В республике смертность значительно превышает рождаемость. Также республика столкнулась с проблемой массового отъезда жителей за рубеж.