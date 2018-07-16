При обрушении части шатра во время митинга премьера Индии пострадали люди

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека пострадали в понедельник при обрушении части шатра во время митинга премьер-министра Индии Нарендра Моди в штате Западная Бенгалия, пишет газета Times of India со ссылкой на полицию.

Как сообщается, шатер был возведен, чтобы укрыть людей от дождя. Он находился прямо напротив главного входа в помещение, где выступал премьер. По словам очевидцев, многие сторонники индийской народной партии (Бхаратия джаната парти — БДП) забирались на шатер во время митинга, что привело к обрушению.

Премьер-министр посреди выступления увидел, что шатер рушится, и немедленно сообщил об инциденте службе охраны. Местное отделение индийской народной партии, охрана и личный доктор Моди сразу же поспешили оказать помощь пострадавшим.

Моди отметил дисциплину и поддержку людей на митинге во время инцидента. "Даже после обрушения шатра присутствующие помогали друг другу. Никто не бежал. Они поддерживали дисциплину", — цитирует газета премьер-министра.

После митинга Моди посетил пострадавших в больнице и побеседовал с некоторыми из них. Полиция сообщила, что число пострадавших может увеличиться.