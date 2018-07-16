Иран подал жалобу на США в международный суд ООН

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в Международный суд ООН с жалобой на США из-за введения односторонних санкций.

Он отметил, что в Иране хотят, чтобы США понесли ответственность "за их незаконное повторное введение односторонних санкций".

"Иран привержен верховенству закона перед лицом пренебрежения США дипломатией и правовыми обязательствами. Это долг — противостоять их привычке нарушать международный закон", — подчеркнул министр.

Выход США из сделки

Восьмого мая Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. В том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" осудили действия США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.

В качестве защитной меры Евросоюз планирует применять "блокирующее постановление", которое позволяет игнорировать решения США.

Впервые такие меры Брюссель применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от американских санкций. Кроме того, положения "блокирующего постановления" были распространены в отношении принятых США в том же году санкций против Ирана и Ливии.