Сбежавших хищников вернули в чешский зоопарк

ПРАГА, 16 июл — РИА Новости. Лев и два тигра, сбежавшие в понедельник из частного зоопарка в селе Штит в Краловоградецком крае на северо-востоке Чехии, были обнаружены в соседнем лесу, с помощью ветеринаров усыплены и возвращены в клетки, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.
По ее словам, в клетках животных были выломаны решетки, как такое могло произойти, представители зоопарка пока не могут сказать.
Инцидент произошел в понедельник, когда в зоопарке санитарный день, поэтому посетителей не было.