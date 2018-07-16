Сбежавших хищников вернули в чешский зоопарк

ПРАГА, 16 июл — РИА Новости. Лев и два тигра, сбежавшие в понедельник из частного зоопарка в селе Штит в Краловоградецком крае на северо-востоке Чехии, были обнаружены в соседнем лесу, с помощью ветеринаров усыплены и возвращены в клетки, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.

"Полиция обнаружила сбежавших зверей в соседнем лесу, они мирно лежали под сосной. Подоспевшие ветеринары усыпили одновременно всех хищников с помощью специальных патронов, а затем звери были возвращены в зоопарк. Если бы они попытались убежать, полицейские были готовы использовать свое оружие", — сказала Кормошова.

По ее словам, в клетках животных были выломаны решетки, как такое могло произойти, представители зоопарка пока не могут сказать.

Инцидент произошел в понедельник, когда в зоопарке санитарный день, поэтому посетителей не было.