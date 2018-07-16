Экипаж "Норда" не может быть предметом обмена на Украине, заявил адвокат

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Экипаж российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками, не может рассматриваться как предмет для обмена, так как моряки не задержаны и на них не заведено уголовных дел, заявил Максим Могильницкий — руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена моряков судна "Норд" на членов экипажа судна "ЯМК-0041", задержанных в Крыму.

"Моряки с "Норда" не задержаны, не арестованы, в отношении них не ведется какое-либо уголовное производство. Вывод: моряки с "Норда" не могут рассматриваться в качестве обменного фонда. Если их предлагают обменять, они автоматически становятся заложниками. По такой логике сейчас можно всех россиян, находящихся на территории Украины, перестать выпускать из страны и взять их всех в заложники", — сказал РИА Новости Могильницкий. По его словам, обменять можно только капитана судна, в отношении которого выдвинуты обвинения в совершении двух преступлений.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В МИД России ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.