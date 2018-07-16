Путин на встрече с Трампом: настало время поговорить обстоятельно

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (96)

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям.

"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин на встрече с Трампом.