Путин на встрече с Трампом: настало время поговорить обстоятельно

14:1316.07.2018
(обновлено: 16:32 16.07.2018)
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям.
"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин на встрече с Трампом.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа. Далее - переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита станет совместная пресс-конференция.