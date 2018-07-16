Трамп прибыл в президентский дворец в Хельсинки для переговоров с Путиным

Лимузин Дональда Трампа The Beast в Хельсинки перед встречей лидеров РФ и США. 16 июля 2018

Лимузин Дональда Трампа The Beast в Хельсинки перед встречей лидеров РФ и США. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в президентский дворец в Хельсинки, где пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

Проезда кортежей ждали несколько сотен жителей Хельсинки и активистов, собравшихся на бульваре Эспланада в центре столицы Финляндии. Этот бульвар выходит на Торговую площадь, где расположен президентский дворец.

В настоящий момент доступ на площадь перекрыт полицией. Люди стоят вдоль полицейских заграждений, многие из них держат флаги и транспаранты с лозунгами, в частности, большие растяжки "Make human rights great again" и "Make America trade again".

Собравшиеся неподалеку от дворца встречали кортежи обоих лидеров аплодисментами и радостными криками.

Прибытие Трампа транслировало официальное хельсинское ТВ. Американский лидер приехал во дворец вместе со своей супругой Меланьей. Он одет в темный костюм с красным галстуком, а на первой леди — длинное желтое платье и желтые туфли на высоком каблуке. Следом во дворец вошли советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь США Майк Помпео, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, а также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

В понедельник в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча президентов России и США.