ЛНР обвинила Киев в наращивании группировки снайперов в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Украинское командование увеличивает группировку снайперов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с тем, что наблюдатели Миссии ОБСЕ постоянно мониторят ситуацию на линии соприкосновения, и применять запрещенное минскими соглашениями вооружение становится сложно, украинским командованием принято решение увеличить в зоне карательной операции количество снайперов", — рассказал Осадчий.

Он уточнил, что для этой цели созданы четыре сводных снайперских отряда общей численностью каждого от 20 до 25 человек.

"Срок окончания их подготовки — декабрь текущего года. Данные подразделения, в числе прочего, должны будут осуществлять провокационные обстрелы территорий народных республик", — заявил представитель оборонного ведомства.

Он выразил опасение, что попытки официального Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем "приведет к многочисленным жертвам, как с одной, так и с другой стороны".

"Противник, используя "хлебное перемирие", активно ведет инженерные работы на передовых позициях, направленные на маскировку и усовершенствование фортификационных сооружений в районах населенных пунктов Крымское, Богуславское, Луганское и Песчаное", — сообщил Осадчий. Он призвал международные наблюдательные организации принудить Киев соблюдать взятые на себя обязательства по прекращению огня.