МИД предупредил о возможных проблемах с транспортом ряде стран Европы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о возможных перебоях в работе транспорта в Испании, Франции, Японии и на Филиппинах.

"Испания – 27-28 июля, 3-4 августа – забастовка работников авиакомпании Iberia в аэропорту Эль-Прат в городе Барселона; возможны задержки или отмена рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

Кроме того, предупреждает ведомство, 19 и 27 июля ожидаются забастовки работников железнодорожного оператора SNCF в Франции, что может привести к изменениям в графике движения поездов.

Также перебои в работе общественного транспорта возможны в японских регионах в регионах Тюбу, Тюгоку, Кансай, Кюсю и Сикоку, где идет восстановление инфраструктуры после наводнений.

Возможно "усиление мер безопасности и изменения транспортных маршрутов" в филиппинском городе Кесон-Сити и аэропорту "Ниной Акуино" из-за обращения президента к парламенту в здании палаты представителей 23 июля, говорится в сообщении.

Ведомство также предупреждает об опасности стихийных бедствий. "Филиппины – 16-17 июля прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь в северных областях острова Лусон из-за тропической депрессии "Генри", — сообщает ДСКЦ.

МИД России также предупреждает об угрозе для здоровья в некоторых странах. В частности, отмечена вспышка легионеллеза в Нью-Йорке и рост заболеваемости корью в Великобритании, Франции, Грузии, Греции, Италии, Румынии, Словакии и на Украине. Ведомство указывает на снижение качества медицинской помощи в Венесуэле, вызванное социально-экономическим кризисом в стране.