На Украине суд арестовал попавшего в ДТП главу районной администрации

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Суд на два месяца арестовал главу районной администрации украинского города Перечин Виктора Олефира, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что пьяный глава районной администрации города Перечина сбил на автомобиле двух женщин, обе скончались в больнице. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль в субботу заявил, что Олефир написал заявление об увольнении и отстранен от должности.

"Сегодня, 16 июля, Ужгородский горрайонный суд рассмотрел ходатайство следствия… под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатья и избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП в Перечине. Это содержание под стражей на 60 дней без возможности внесения залога", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.