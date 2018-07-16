Турецкие СМИ узнали, что курды пока не покинули Манбидж

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Процесс вывода курдских формирований из сирийского Манбиджа продолжается, заявления об их полном выводе — преувеличение, заявил агентству Anadolu источник в МИД Турции.

Ранее в СМИ появилась информация о полном выводе курдских формирований из города.

"Мы находим преувеличением новости, в которых заявляется о полном выводе сил обороны курдов (YPG) из Манбиджа",- сообщил агентству неназванный представитель МИД Турции.

Источник агентства добавил, что процесс вывода продолжается, поскольку контингенты США и Турции продолжают раздельно патрулировать регион.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в июне 2016 года. План предусматривает вывод из этого района курдских формирований. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>