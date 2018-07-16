В Грузии объявили траур из-за трагедии на шахте в Ткибули

ТБИЛИСИ, 16 июл – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил понедельник днем траура в связи с трагедией на шахте в в расположенном на западе страны в городе Ткибули, где погибли четыре человека, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

В понедельник четыре горняка погибли, шесть были госпитализированы после аварии на шахте имени Миндели в Ткибули. По данным МВД Грузии, инцидент мог произойти из-за взрыва метана.

"По решению премьер-министра, в связи с трагедией в шахте, 16 июля объявлен днем траура. Премьер издал соответствующий указ. На всех административных зданиях в масштабах всей страны будут спущены государственные флаги",- сказано в заявлении.

Это уже вторая трагедия в шахте Миндели за последние три месяца. В апреле тут произошло обрушение боковых пород тоннеля — ударная волна воздуха распространилась по центральным тоннелям, в результате чего на месте погибли шесть человек.