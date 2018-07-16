Портрет Путина "Всевидящий В." художника Датуны продали за 400 тысяч евро

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Портрет президента РФ "Всевидящий В." работы Дэвида Датуны продан российском бизнесмену, имя которого не раскрывается, за 400 тысяч евро накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщила пресс-служба художника.

Это портрет "Всевидящий В." кисти американского художника Дэвида Датуны. Российский бизнесмен купил его за 400 тыс евро в преддверии саммита Путина и Трампа в Хельсинки.

Предыдущий портрет работы Датуны под названием "Путин Мона Лиза" был продан за 240 тыс долл в 2011 году. pic.twitter.com/TH3kdQtBSz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

​"Я не был в России 20 лет. Здесь все очень поменялось. И это не только стадионы, парки, улицы, это — люди. В Питере во время ПМЭФ мне заказали портрет Владимира Путина, каким я его вижу сейчас. В этот визит я его увидел таким — "всевидящим". Его присутствие ощущалось практически везде. Это ощущение я и постарался выразить в своей работе", — приводит слова Датуны его пресс-служба.

Художник подчеркнул, что его картина также посвящена встрече Путина и Трампа в Хельсинки. "Я советую двум президентам заглянуть получше друг другу в глаза и надеюсь, что встреча действительно что-то сможет поменять в мире в лучшую сторону", — отметил художник.

Ранее в этом году Датуна также обратился к Дональду Трампу с предложением создать инсталляцию, посвященную перспективам мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна является одним из самых продаваемых художников в мире. Его авторству принадлежат такие известные инсталляции, как портрет Владимира Путина "Путин — Мона Лиза", "Стив Джобс", "Водянова-Любовь миллионов".