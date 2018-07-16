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В мире

Италия разрешила высадку 450 мигрантов после соглашения об их размещении

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4776)
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© AFP 2018 / Angelos TzortzinisМигранты ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фотоМигранты ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis

РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как пять европейских стран согласились их принять.

Мигранты. Архивное фото
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
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Как сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта готовы разместить по 50 человек каждая. Ранее Конте дал разрешение на высадку в порту Поццалло 43 женщин и 14 детей, находившихся на борту двух кораблей. В воскресенье МВД страны дало добро на высадку остальных мигрантов.

"Это та солидарность и ответственность, которые мы всегда запрашивали у Европы, и сейчас после результатов, достигнутых на последнем Европейском совете, они становятся реальностью", — написал Конте в своем Facebook.

Глава МВД страны Маттео Сальвини, известный своей жесткой линией по отношению к миграции из Африки, назвал достигнутые договоренности по распределению мигрантов "политической победой".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На минувшей неделе корабль итальянской береговой охраны, который принял 67 спасенных мигрантов с пришедшего к ним на помощь буксира, смог причалить на Сицилии после звонка президента Италии Серджо Маттареллы. Он связался с премьером страны Джузеппе Конте и сообщил о своей обеспокоенности состоянием несовершеннолетних, женщин и людей с проблемами со здоровьем из числа мигрантов на борту судна Diciotti.

В воскресенье буксир Vos Thalassa, работающий при нефтяной платформе французской компании Total в международных водах Средиземного моря, принял на борт с небольшой лодки 67 человек, в том числе 3 женщин и 6 несовершеннолетних. Вскоре капитан буксира сообщил о ситуации, представляющей серьезную опасность для безопасности корабля и его экипажа. Причиной тому стало "угрожающее поведение" со стороны ряда спасенных мигрантов. На помощь Vos Thalassa прибыл патрульной корабль береговой охраны Италии Diciotti для "обеспечения невредимости экипажа" буксира. Его экипаж принял первые меры по опознанию мигрантов и установлению ответственности за беспорядки на борту Vos Thalassa, чтобы передать их соответствующим органам правосудия Италии".

Diciotti находился на рейде у побережья несколько дней, так как Сальвини заявил, что не разрешит высадку мигрантов. По его словам, если на его борту есть люди, "которые угрожали и нападали, они окажутся в тюрьме, а не в гостинице".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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После переговоров с президентом Маттареллой Конте объявил о начале высадки мигрантов в Трапани, которая и прошла в ночь на пятницу. Как сообщили итальянским СМИ источники в МВД, вмешательство Маттареллы вызвало в министерстве "изумление" и сожаление.

Борьба с нелегальной миграцией из североафриканских стран объявлена одной из приоритетных задач итальянских властей. МВД Италии на прошлой неделе отрапортовало, что за первые три месяца нынешнего года на территорию страны прибыли всего лишь 16,9 тысячи мигрантов, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 80%.

Ранее Сальвини заявил, что Италия временно закрывает свои порты для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, а они увидят Италию только на открытках. В последние недели Италия запретила заход в свои порты сразу нескольким судам с мигрантами. Корабль Lifeline одноименной немецкой НПО, на борту которого находились свыше 230 мигрантов, причалил в Мальте. Судно Aquarius c 600 мигрантами согласилась принять Испания.

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В мире
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