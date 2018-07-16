Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки для встречи с президентом США Дональдом Трампом. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки для встречи с президентом США Дональдом Трампом. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.

Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.

У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.

Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

Саммит в Хельсинки

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы. На встречу, как сообщалось ранее, отводится три часа.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, четкой повестки, "прописанной от а до я", нет — лидеры сами определят ее во время переговоров.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал, что Москва готова "рассмотреть буквально все ключевые вопросы": односторонний выход США из иранской ядерной сделки, сирийский кризис, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных нейтрализовать не только перехватчики, но и ударные ракеты "Томагавк", и многое другое.

Сам Трамп в интервью телекомпании CBS отмечал, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 граждан России, обвиненных в рамках расследования об иностранном вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году.