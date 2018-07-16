Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.
Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.
Саммит в Хельсинки
Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы. На встречу, как сообщалось ранее, отводится три часа.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал, что Москва готова "рассмотреть буквально все ключевые вопросы": односторонний выход США из иранской ядерной сделки, сирийский кризис, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных нейтрализовать не только перехватчики, но и ударные ракеты "Томагавк", и многое другое.
Сам Трамп в интервью телекомпании CBS отмечал, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 граждан России, обвиненных в рамках расследования об иностранном вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году.
Российский борт номер один приземлился в аэропорту Хельсинки, откуда кортеж Путина направился в Президентский дворец, где пройдут переговоры с Трампом pic.twitter.com/Kxm1V3s6GF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.