Харьков может остаться без воды

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Харьков может в субботу остаться без воды, если в ближайшие дни на Украину не будет поставок жидкого хлора, заявила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

Ранее "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот", который производит жидкий хлор. В минувшую пятницу премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.

"Уже под угрозой и Харьков. И если мы не найдем резервы хлора до четверга, то в субботу уже хлора там не будет. Если предприятие видит, что у него очень малые запасы хлора, оно должно перейти на почасовую подачу. А это крайне сложная вещь для больших городов, таких как Харьков… На это надо 12 часов и бешеные деньги. То есть то, что может произойти с Харьковом в эту пятницу, это уже проблема", — сказала Бабий в интервью "Громадське ТВ", опубликованном на сайте телеканала в понедельник.

По ее словам, такая же ситуация во всех городах — в одних хватит запасов хлора на 17 дней, в других — на 20 дней.

"Если "ДнепрАзот" не будет во вторник запущен в работу, мы ищем альтернативный импорт. Уже пришли определенные поставки из Румынии, мы ведем переговоры с Польшей, Братислава подтвердила нам возможность отгрузки. То есть мы ищем альтернативу, чтобы ближайшие две недели перераспределить свои внутренние остатки хлора между нашими компаниями, одолжить друг другу, а затем перейти на импорт", — добавила Бабий.