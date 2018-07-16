Спасенные из пещеры в Таиланде дети готовятся к выписке из больницы

Двенадцать членов футбольной команды и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде. 14 июля 2018

Двенадцать членов футбольной команды и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде. 14 июля 2018

БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Двенадцать детей и их футбольный тренер, спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда в результате уникальной 18-дневной поисково-спасательной операции, чувствуют себя хорошо, прибавляют в весе и готовятся к выписке из больницы, заявил в понедельник постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Чесада Чокдамронгсук на пресс-брифинге в Бангкоке.

Брифинг транслировал в дневном выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Все двенадцать подростков и их тренер чувствуют себя хорошо, они все уже принимают нормальную пищу, все прибавили в весе с момента госпитализации, сейчас с ними продолжают работать врачи различных специальностей, в том числе и психологи, готовя их к выписке из больницы", — заявил постоянный секретарь таиландского минздрава.

Он подтвердил, что детей и тренера могут выписать из больницы в четверг 19 июля.

Ранее Чокдамронгсук предупреждал о высокой вероятности пристального внимания со стороны национальных и зарубежных СМИ к спасенным детям и их семьям после их выписки, и о необходимости психологической подготовки детей к общению с журналистами.