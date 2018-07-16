КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обменов моряков судна "Норд" на украинских моряков, задержанных в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена.

"Людмила Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна "Норд", задержанного пограничной службой Украины, на членов экипажа судна "ЯМК-0041", — говорится в сообщении.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного на Украине судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.