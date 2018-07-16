В Совфеде обвинили Лондон в попытке повлиять на саммит Путина и Трампа

Обращение к президентам с просьбой принять хорошее решение на одном из магазинов в Хельсинки, где пройдут переговоры Путина и Трампа

Обращение к президентам с просьбой принять хорошее решение на одном из магазинов в Хельсинки, где пройдут переговоры Путина и Трампа

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Выдвигая, хоть и через СМИ, новые обвинения против России по делу Скрипалей, Лондон отчаянно и безуспешно пытается повлиять на результаты саммита в Хельсинки, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Британские следователи полагают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить действующие или бывшие сотрудники Главного управления Генерального штаба ВС России. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в воскресенье в The New York Times.

"Очередной фейк, отчаянная и безуспешная попытка Лондона хоть как-то повлиять на результаты российско-американского саммита в Хельсинки", — прокомментировал сенатор.

Он добавил, что "все это напоминает подбрасывание дровишек в затухающий костер, но жара от костра уже давно нет — один дым, и весь мир только кашляет от него".

Саммит в Хельсинки

Саммит в Хельсинки пройдет в понедельник и станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

По делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон обвинял Россию в отравлении, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.