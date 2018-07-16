Помпео заявил, что готов ко встрече с Лавровым в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Финляндию за организацию российско-американского саммита и заявил, что готов ко встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Встреча должна пройти около часа дня. Мероприятие закрыто для прессы, уточнили в госдепе.

"Доброе утро из Хельсинки. Готов встретиться с российским партнером и финским министром иностранных дел. Спасибо народу Финляндии за гостеприимство и большую работу, что помогло сделать эту встречу возможной", — написал Помпео в Twitter.

В понедельник в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее Лавров сообщил, что его переговоры с Помпео пройдут параллельно встрече президентов.