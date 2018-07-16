Могерини призвала США помнить, кто их друзья

БРЮССЕЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила перед началом переговоров в Хельсинки президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что американской администрации следует помнить, кто их друзья.

В Хельсинки в понедельник пройдут переговоры лидеров РФ и США. В Кремле сообщали, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"У нас (ЕС) есть ясное представление о том, кто наши друзья — это США, и смена администрации не меняет дружбу, и я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях",- сказала Могерини журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС.