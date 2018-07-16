Трамп прибыл на встречу с президентом Финляндии

Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё беседуют на балконе президентского дворца в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё беседуют на балконе президентского дворца в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в резиденцию главы Финляндии Саули Ниинистё, где у лидеров двух стран намечен рабочий завтрак, трансляцию мероприятия ведут финские СМИ.

Резиденция находится в тихом районе финской столицы Мянтюниеми, в двух километрах от места расположения отеля, где остановился президент США.

"Финляндия — прекрасная и гостеприимная страна. У нас была фантастичная встреча (саммит НАТО — ред.) несколько дней назад… Это была очень успешная встреча. НАТО никогда не был сильнее, чем сейчас. Народ теперь соглашается платить (расходы на оборону — ред.)", — отметил Трамп при встрече с Ниинистё. Он добавил, что раньше "было много проблем", но теперь альянс "крепче", чем когда бы то ни было.

Говоря о предстоящей встрече с Путиным, Трамп заявил: "Мы будем в порядке".

В ответ финский президент пожелал Трампу удачи. "Мы желаем вам удачи на вашей встрече", — сказал Ниинистё лидеру США.

После встречи с президентом Финляндии у Трампа запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как ожидается, встреча начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре Хельсинки.