В Госдуме оценили заявление президента Хорватии о диалоге с Россией

Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018

Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о необходимости диалога с Россией вместо ее изоляции.

В воскресенье Грабар-Китарович встретилась в Кремле с Владимиром Путиным и посетила финал чемпионата мира, проходивший на стадионе "Лужники".

Новиков отметил, что такие встречи должны дополнительно расположить западных политиков к трезвым оценкам России.

"Вне всякого сомнения, диалог должен вестись и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в ЕС весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров", — заявил депутат в интервью RT.

Во время своего визита в Москву президент Хорватии также прокомментировала предстоящий саммит президентов России и США. По словам Грабар-Китарович, Владимир Путин и Дональд Трамп должны помнить, что они являются гарантами международной стабильности.

Встреча двух лидеров пройдет 16 июля в Хельсинки. Саммит станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок международных форумов.