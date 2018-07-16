Таиланд изымает из аптек лекарства от гипертонии, которые могут вызвать рак

БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами Таиланда отзывает и изымает из аптек и больниц страны пять видов лекарств от гипертонии, производимых местными фирмами на основе главного ингредиента, ввезенного из КНР, из-за обнаруженного присутствия веществ, способных вызвать онкологические заболевания, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на руководство управления.

"Этот ингредиент содержит нечто, способное вызвать рак", — заявил в понедельник глава управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами Таиланда доктор Ванчай Саттхаявуттхипхонг, слова которого цитирует издание.

"Мы просим всех пациентов, которые приобрели в последнее время эти лекарства, срочно вернуть их в аптеки и больницы, где они были получены. Эти лекарства должны быть уничтожены", — сказал он.

Отзыву подлежат лекарства ежедневного контроля кровяного давления Valatan 80, Valatan 160, производимые таиландской фирмой Silom Medical, а также Valsarin 80, Valsarin 160 и Valsarin 320 производства таиландской фирмы Unison Laboritories. Все эти лекарства содержат импортированный из Китая главный ингредиент Valsartan производства компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. По словам Саттхаявуттхипхонга, в последней крупной партии этого ингредиента, ввезенной в Таиланд, обнаружены "загрязнения" — не входящие в рецептуру вещества, способные вызвать развитие раковых опухолей.

Valsartan китайской компании – аналог одноименного препарата, производимого известной швейцарской фармацевтической компанией Novartis и другими европейскими производителями, и входящего в состав таких лекарств, как Diovan, Exforge, Tareg, Valpres, Dafiro и Entresto, отмечает издание. Все эти средства считаются наиболее безопасными на настоящий момент лекарствами ежедневного приема от гипертонии. Глава таиландского управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами заверил граждан страны, что препараты швейцарского производства и препараты, произведенные в других странах на основе европейских ингредиентов, по-прежнему безопасны.