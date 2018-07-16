Китай и Евросоюз выступили за мирное решение конфликтов

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Китай и Евросоюз выступают против терроризма, а также за согласованный ответ на региональные конфликты, урегулирование которых должно осуществляться лишь мирным путем, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Сегодня мы также обсудили международные вопросы, высказались за обеспечение мультилатерализма, в поддержку мирного урегулирования конфликтов и решения разногласий, обе стороны выступают против всех форм терроризма и намерены согласованно отвечать на региональные конфликты", — заявил Ли Кэцян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

По его словам, стороны уверены в необходимости решать региональные проблемы "путем переговоров и сотрудничества".