Китай и ЕС договорились советоваться по вопросам кибербезопасности

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Китай и Евросоюз в ходе заседания в рамках 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине договорились наращивать коммуникацию по вопросам обеспечения кибербезопасноси, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы обсудили вопросы кибербезопасности и пришли к согласию усилить коммуникацию между Китаем и ЕС по этому вопросу", — заявил Ли Кэцян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

По его словам, это позволит Евросоюзу лучше понимать китайские нормы и правила в этой сфере, а КНР в свою очередь сможет изучить новейшие разработки ЕС в сфере законодательства по кибербезопасности.

"Благодаря этому в век цифровой экономики, мы будем иметь более тесную коммуникацию для защиты персональных данных, торговых секретов и прав интеллектуальной собственности", — добавил Ли Кэцян.