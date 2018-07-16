Туск призвал мировое сообщество соблюдать "общие правила"

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Мировое сообщество все еще имеет время для того, чтобы предотвратить хаос и конфликт, именно поэтому необходимо уважать и соблюдать общие правила и возложенные на каждого обязательства, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Время для предотвращения конфликтов и хаоса все еще есть, сегодня перед нами стоит дилемма: играть в жестокие игры как "война пошлин" и конфликты на Украине и в Сирии или же искать общие решения, основанные на справедливых правилах", — заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером после заседания в рамках саммита ЕС-КНР.

По его словам, "именно поэтому ответственность, предсказуемость, дух сотрудничества и уважение общих правил и обязательств так важны в наши дни".